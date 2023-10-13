В двух регионах Украины отменили воздушную тревогу

Воздушную тревогу отменили в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации республики.

Сигналы тревоги включились в полночь.

Накануне мэр украинского Николаева Александр Сенкевич сообщал о взрывах и воздушной тревоге в городе. Согласно данным украинских СМИ, в ВВС сообщили об угрозе применения баллистики в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.

До этого в подконтрольном Киеву Херсоне были слышны звуки взрывов, сообщало украинское издание «Зеркало недели».

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины и на всей территории республики.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали на самом севере Израиля.