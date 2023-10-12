Сбежавшую из дома два месяца назад 16-летнюю жительницу Бурятии нашли в Таганроге

Полицейские из Бурятии нашли несовершеннолетнюю беглянку, преодолевшую почти 6000 км, и вернули ее домой. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

16-летняя жительница улуса Субуктуй Кяхтинского района покинула дом 3 августа. Как уточняется, девушка неоднократно уходила от приемной матери. В этот раз сотрудники уголовного розыска ее обнаружили в Таганроге спустя два месяца после исчезновения и вернули под опеку. Известно, что некоторое время после пропажи она находилась в Улан-Удэ, а затем на попутках отправилась в Ростовскую область.

«Несовершеннолетняя видела в соцсетях информацию о собственном розыске, но игнорировала, не планируя возвращаться. С ней все в порядке», — уточнили в пресс-службе полиции.

В отношении опекуна девочки был составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию подростка.

Ранее в Свердловской области мальчик сбежал из дома, когда отец пригрозил выбросить его собаку.