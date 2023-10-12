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Снаряд упал на территорию больницы в Кировском районе Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снаряда на территорию поселковой больницы

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Alexander Ermochenko/Reuters

Снаряд попал на территорию больницы в Кировском районе Донецка, сообщил в Telegram мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, это произошло при обстреле в поселке шахты имени Абакумова. В результате в больнице №25 по улице Кирова было повреждено остекление, уточнил глава города.

Кулемзин также сообщил, что в результате обстрела пострадала женщина 1956 года рождения.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что среди пострадавших также медработник и мужчина. По данным ведомства, при обстреле в Ясиноватском районе повреждения получила Краснопартизанская средняя школа и был уничтожен путепровод по трассе Ясиноватая — Горловка.

До этого глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко рассказал, что при обстреле ВСУ был разрушен мост на трассе между Ясиноватой и Горловкой. По словам Шевченко, никто не пострадал.

Ранее очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке.

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