Аэропорт Оренбурга полностью эвакуировали из-за военнослужащего с гранатой в багаже

Аэропорт Оренбурга имени Ю.А. Гагарина полностью эвакуировали из-за военнослужащего с гранатой в багаже. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, вечером 11 октября сотрудники авиагавани при досмотре нашли у мужчины гранату Ф-1. По протоколу сразу объявили тревогу и эвакуировали всех пассажиров и сотрудников. Всего из здания вывели 150 человек.

Однако прибывшие взрывотехники установили, что боеприпас — обыкновенный муляж. Военнослужащий объяснил, что купил гранату в военном магазине своей части за 1200 рублей и вез как сувенир.

До этого на борту самолета, который следовал из Каира в Москву, загорелся смартфон одного из пассажиров. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Самолет штатно приземлился в Москве, а персонал рейса уже начал выводить пассажиров из салона «Боинг 737-800». В этот момент у одного из пассажиров вспыхнул аккумулятор смартфона, который находился у него в руках. Однако сами члены экипажа смогли оперативно потушить гаджет.

Ранее пророссийские хакеры Killnet вывели из строя 13 аэропортов Европы.