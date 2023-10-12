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Школьник из Красноярского края избил свою одноклассницу, которая кидалась в него бумажками

Под Красноярском школьница получила травму головы, разозлив одноклассника

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Shutterstock

В селе Белый Яр Ачинского района Красноярского края мальчик избил одноклассницу до травмы головы. Об этом сообщает издание «Дела.ру».

11-летняя ученица Белоярской школы поступила в приемное отделение местной больницы. Врачи диагностировали у нее ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. Ночь она провела в медицинском учреждении, а 12 октября отправилась домой для дальнейшего восстановления.

Выяснилось, что травмы пострадавшей нанес ее сверстник. Девочка призналась, что кидалась в одноклассника смятыми бумажками, в результате между детьми завязалась драка.

По данным регионального управления полиции, оба ребенка на учете в ПДН до сих пор не стояли, их семьи характеризуются положительно.

К настоящему времени участники конфликта уже опрошены, с ними провели профилактические беседы, их родители также дали показания.

Ранее в Кабардино-Балкарии учительница избила школьника перед его одноклассниками посреди урока.

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