В Госдуме призвали ввести общероссийские правила формирования тарифов на парковку

В России необходимо на федеральном уровне утвердить единые льготы и условия тарификации платных парковок, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее предложение он направил министру транспорта Виталию Савельеву, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Сейчас тарифы и условия предоставления льгот на пользование платным паркингом города определяют самостоятельно. Из-за отсутствия федерального регулирования этой сферы в разных городах цены могут довольно сильно различаться, отметил депутат.

Более того, некоторые льготные категории населения не могут рассчитывать на меры поддержки в другом городе. К примеру, многодетные семьи, пользующиеся паркингом в своем городе по льготному разрешению, при поездке в другой город могут не получить подобную меру поддержки даже в том случае, если в этом городе предусмотрены такие же меры, пояснил парламентарий.

Депутат призвал министра рассмотреть возможность разработки федерального закона для утверждения единых правил пользования платным паркингом. Также, по его мнению, необходимо создание на федеральном уровне льготного разрешения на пользование платными парковками.

В сентябре Минтранс утвердил методические рекомендации по расчету цен на платных парковках. Ведомство рекомендовало учитывать размер среднедушевого дохода в том или ином регионе при расчетах.

Также в Госдуме призывали на время отменить платные парковки в регионах, в которых на фоне санкций ЕС отключились произведенные во Франции паркоматы.