Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали ввести общероссийские правила формирования тарифов на парковку

Депутат Федоров: условия тарифов на парковку нужно ввести на федеральном уровне

close
100%
Shutterstock

В России необходимо на федеральном уровне утвердить единые льготы и условия тарификации платных парковок, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее предложение он направил министру транспорта Виталию Савельеву, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Сейчас тарифы и условия предоставления льгот на пользование платным паркингом города определяют самостоятельно. Из-за отсутствия федерального регулирования этой сферы в разных городах цены могут довольно сильно различаться, отметил депутат.

Более того, некоторые льготные категории населения не могут рассчитывать на меры поддержки в другом городе. К примеру, многодетные семьи, пользующиеся паркингом в своем городе по льготному разрешению, при поездке в другой город могут не получить подобную меру поддержки даже в том случае, если в этом городе предусмотрены такие же меры, пояснил парламентарий.

Депутат призвал министра рассмотреть возможность разработки федерального закона для утверждения единых правил пользования платным паркингом. Также, по его мнению, необходимо создание на федеральном уровне льготного разрешения на пользование платными парковками.

В сентябре Минтранс утвердил методические рекомендации по расчету цен на платных парковках. Ведомство рекомендовало учитывать размер среднедушевого дохода в том или ином регионе при расчетах.

Также в Госдуме призывали на время отменить платные парковки в регионах, в которых на фоне санкций ЕС отключились произведенные во Франции паркоматы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий