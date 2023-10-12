Россиянин несколько лет снимал порно с несовершеннолетними и попался полиции

Жителя Петербурга подозревают в съемках порно с участием школьниц. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным правоохранителей, созданием материалов мужчина занимался несколько лет. Специалистам удалось поймать подозреваемого после того, как кадры с пострадавшими появились в базе жертв сексуального насилия от Интерпола. Туда их отправили пользователи сайтов интимного характера. Они заметили профиль, который выкладывал много фото оголенных девочек.

Специалисты вычислили IP-адрес владельца, им оказался 35-летний сотрудник одной из крупных типографий Петербурга. Во время обыска у задержанного нашли фотографии школьниц. Мужчина во всем признался.

На данный момент следователи нашли одну из пострадавших. На момент съемок контента ей было восемь лет. Остальных ищут.

Ранее под Омском 61-летний мужчина изнасиловал девочку, пока ее мать была в магазине.