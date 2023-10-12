Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин несколько лет снимал порно с несовершеннолетними и попался полиции

В Петербурге мужчину задержали за съемку порно со школьницами

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Жителя Петербурга подозревают в съемках порно с участием школьниц. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным правоохранителей, созданием материалов мужчина занимался несколько лет. Специалистам удалось поймать подозреваемого после того, как кадры с пострадавшими появились в базе жертв сексуального насилия от Интерпола. Туда их отправили пользователи сайтов интимного характера. Они заметили профиль, который выкладывал много фото оголенных девочек.

Специалисты вычислили IP-адрес владельца, им оказался 35-летний сотрудник одной из крупных типографий Петербурга. Во время обыска у задержанного нашли фотографии школьниц. Мужчина во всем признался.

На данный момент следователи нашли одну из пострадавших. На момент съемок контента ей было восемь лет. Остальных ищут.

Ранее под Омском 61-летний мужчина изнасиловал девочку, пока ее мать была в магазине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий