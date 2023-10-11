Тиньков заплатит Дерипаске 20 млн рублей за спорный пост в соцсетях

Предприниматель Олег Дерипаска отсудил у бизнесмена Олега Тинькова 20 млн рублей компенсации за спорный пост в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Мельникова.

Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски и признал распространенные Тиньковым сведения недостоверными, оскорбительными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Проигравшего суд бизнесмена обязали удалить пост и выплатить 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В спорной публикации, ставшей причиной судебного разбирательства, Тиньков заявил, якобы Дерипаска «чуть ли не присвоил всю экономику России», передает агентство.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.