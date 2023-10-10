Банка варенья спасла рыбака, оказавшегося на острове после шторма

В Карелии спасли рыбака, которого штормом унесло на остров на Сямозере, об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на Сямозере, 7 октября пожилой мужчина ушел рыбачить на лодке и попал в шторм. Родные не смогли до него дозвониться и обратились в экстренные службы. Пенсионера искали трое суток, на берегу одного из островов нашли его перевернутую лодку, а затем и самого рыбака.

«В ледяной воде рыбак смог доплыть до берега. Невероятно, но на острове оказалась старая рыбачья избушка, а в ней — полбанки варенья. А еще спас Виктора костюм «поплавок» — если бы не он, доплыть было бы сложнее», — рассказал Артур Парфенчиков.

Ранее трех рыбаков унесло в открытое море недалеко от Магадана.