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НАК назвал число предотвращенных терактов на Северном Кавказе

ФСБ предотвратила 37 терактов на Северном Кавказе с 2022 года

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ИЦ НАК/РИА Новости

С 2022 года на Северном Кавказе совершено два и предотвращено 37 террористических преступлений. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В сообщении уточнили, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание НАК, на котором подняли вопросы профилактической работы в Северо-Кавказском федеральном округе с гражданами, которые подвержены воздействию идеологии терроризма.

«С 2022 года на территории СКФО совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности»,
— отметили в НАК.

В инфоцентре уточнили, что за преступлениями террористической направленности стояли запрещенная в России организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) украинские спецслужбы и неонацисты.

Также НАК заявил о попытках западных спецслужб дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе.

Ранее директор ФСБ назвал цели спецслужб Украины в РФ.

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