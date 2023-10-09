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Писателя Дмитрия Быкова* проверяют на дискредитацию ВС РФ

РИА Новости: СК начал проверку писателя Быкова по статье о дискредитации ВС РФ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ», — отмечает источник агентства.

Быкова внесли в реестр иноагентов в июле прошлого года.

В июне 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без пометки иноагента.

Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер».

В августе писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» о российской армии. Летом прошлого года Глуховского объявили в федеральный розыск, а в октябре его внесли в реестр иноагентов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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