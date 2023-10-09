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В Польше предложили усилить заграждение на границе с Белоруссией

Оппозиция Польши предложила усилить заграждение на границе с Белоруссией

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Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Wyborcza/Reuters

Генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа» Марчин Кервиньский заявил в эфире радиостанции MF FM, что необходимо усилить уже возведенное заграждение на границе республики с Белоруссией.

«Надо снова подготовить это заграждение, усилить его лучшими телеинформационными системами», — сказал он.

По словам политика, проблема этого заграждения заключается в том, что оно слишком низкое, неглубоко вкопано в землю и недостаточно оборудовано телеинформационными системами.

Он также отметил, что не является противником забора на границе и не выступает против поддержания там безопасности. Как обратил внимание Кервиньский, ранее польская оппозиция голосовала против строительства заграждения. Говоря об этом, он назвал такую позицию оппозиции скепсисом по отношению к политике правящей партии.

«Мы говорили о том, что если правительство «Права и справедливости» будет строить заграждение, то никакого заграждения не построят. Они построили не заграждение, а лишь забор», — указал политик.

До этого стало известно, что правительство Польши объявило тендер на строительство электронного барьера на границе с Белоруссией по реке Буг.

Как сообщалось, длина заграждения составит 172 км. Ожидается, что тендер будет завершен в ноябре 2023 года и уже в ноябре-декабре начнется строительство самого заграждения.

В настоящее время на сухопутной границе Польши и Белоруссии уже возведено заграждение длиной 186 километров.

Ранее Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией.

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