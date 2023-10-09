Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на Новый год

Самыми популярными зимними направлениями у российских туристов стали Сочи, Анапа и Геленджик. Об этом Tsargrad.tv рассказал основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин.

По его словам, в первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Кабардинка, Гагра, Ялта, Феодосия, Москва и Кисловодск.

«При этом популярность Сочи увеличилась на 58% по сравнению с зимой прошлого года, популярность Москвы — на 80%, а популярность Санкт-Петербурга упала на 44%», — отметил эксперт.

По его словам, средний чек на одного туриста зимой 2023-2024 года вырос на 24,6%, а стоимость отдыха за сутки — на 42%.

«Любители лыжного спорта, в том числе и горного, кроме Красной Поляны выбирают Ленинградскую область, Карелии, в том числе знаменитую Сортавалу. А те, кто любит более отдалённые места, выбирают курорт Шерегеш в Кемеровской области, на стыке Алтайских и Саянских гор», — добавил Черепахин.

Самым популярным для зимнего отдыха из зарубежных стран стала Белоруссия, вторым по популярности — Грузия. Кроме того, спросом на Новый год пользуется Абхазия.

Исследование сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru», проведенное по запросу «Газеты.Ru», до этого показало, что россияне начали бронировать отели за границей на новогодние праздники. Средняя цена забронированной ночи за рубежом составила 10 тыс. рублей, что на 51% больше показателей прошлого года.

Ранее стало известно, куда россияне поедут на ноябрьские праздники.