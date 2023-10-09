В Японии обсудили будущее метавселенных

Метавселенные в будущем помогут экономике некоторых стран, особенно развивающихся, заявил на нетворкинг-сессии «Невыбранные дороги: будущее метавселенных» в Киото основатель NFT-маркетплейса Apollo42 Даниил Мазурин.

Он отметил, что по этой причине важно учитывать именно мнение стран Глобального Юга о том, как следует регулировать развитие новых технологий вроде метавселенных или VR. Так как они будут иметь непосредственное влияние на людей, живущих в тех государствах.

«Другая проблема с метавселенными – это оборудование. В данный момент, чтобы обычному пользователю попасть в метавселенную, необходимо иметь не только мощный компьютер, который сможет запустить программу, но и дополнительные инструменты вроде VR-очков. Пока что это очень дорогой и сложный процесс, но в скором будущем это, конечно, поменяется», - сказал он.

Также в рамках сессии заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал о подходах Церкви к феномену виртуальных миров.

«Метавселенная – мир, созданный человеком, который заявляет о том, что он безупречен. Однако мы, люди верующие, считаем, что реальный мир все-таки имеет свои недостатки, соответственно, эти несовершенства рано или поздно также станут частью виртуального пространства. Поэтому необходимо понимать, какие именно ценности мы перенесем в метавселенные из реального мира», — отметил он.

Кроме того, представитель пакистанского технического сообщества обратил внимание на проблему регулирования метавселенных. Правовая сторона вопроса все еще находится в так называемой «серой зоне»: персональные данные пользователей метаплатформ не защищены, а значит их использование может привести к краже «цифрового аватара».

Спикеры заключили, что метавселенные имеют как позитивные, так и негативные стороны, и в экспертном сообществе еще нет единения по поводу отношения к данной технологии. Однако актуальность регулирования метавселенных, несомненно, будет только расти.