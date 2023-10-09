Диетолог назвал полезную альтернативу молоку и мясу для получения белка

Растительное мясо и молоко могут заменить привычные мясные и молочные продукты, в которых содержится слишком много насыщенных жирных кислот. Об этом Tsargrad.tv рассказал заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По его словам, переизбыток насыщенных жирных кислот может грозить проблемами со здоровьем. Так, например, чрезмерное употребление красного мяса может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению. Получить необходимый белок поможет растительная продукция, которая создается искусственно из белка растений и по внешнему виду, вкусу, запаху и консистенции напоминает настоящее мясо и молоко.

«Продукт очень вкусный, полезный, не вредит организму, так как в составе присутствуют ненасыщенные жирные кислоты. Но и белка вы получите не меньше, чем от куска говядины. Растительный белок прекрасно усваивается и насыщает организм. А после употребления отсутствует тяжесть и чувство переедания», — сказал Кабанов.

Диетологи, сотрудничающие с британским брендом спортивного питания The Protein Works, до этого выявили связь между определенными продуктами, съеденными на завтрак, и уровнем энергии в течение дня. Оказалось, что кофе, белок и сложные углеводы — лучший выбор для тех, кто хочет оставаться продуктивным весь день.

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