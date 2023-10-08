Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Нигере освободят сына свергнутого президента Базума

Al Wihda: в Нигере суд постановил освободить сына свергнутого президента Базума

close
100%
Temilade Adelaja/Reuters

Суд столицы Нигера Ниамей решил немедленно освободить сына свергнутого президента страны Салема Мохамеда Базума на том основании, что власти превысили свои полномочия, задержав его. Об этом сообщает чадский новостной портал Al Wihda, ссылаясь на судебное решение.

В документе сказано, что «Салем Мохамед Базум является жертвой неправомерных действий». С момента государственного переворота в Нигере он содержится вместе с отцом и матерью в изоляции под охраной военных.

До этого сообщалось, что президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате путча, заболел малярией вместе с членами своей семьи.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

Все новости на тему:
Переворот в Нигере
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий