В Нигере освободят сына свергнутого президента Базума

Суд столицы Нигера Ниамей решил немедленно освободить сына свергнутого президента страны Салема Мохамеда Базума на том основании, что власти превысили свои полномочия, задержав его. Об этом сообщает чадский новостной портал Al Wihda, ссылаясь на судебное решение.

В документе сказано, что «Салем Мохамед Базум является жертвой неправомерных действий». С момента государственного переворота в Нигере он содержится вместе с отцом и матерью в изоляции под охраной военных.

До этого сообщалось, что президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате путча, заболел малярией вместе с членами своей семьи.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.