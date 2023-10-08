Афганистан и Китай запустили воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление афганских властей.

В нем говорится, что талибы (организация запрещена в России) в Афганистане официально открыли этот воздушный коридор.

Во время церемонии заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Мулла Брадар поблагодарил страны, которые намерены усиливать двусторонние экономические и торговые отношения с афганским государством.

Брадар также указал, что экономический прогресс, достигнутый Афганистаном, стал результатом работы деловых кругов страны.

До этого сообщалось, что гид из Великобритании организовал туры для желающих посетить Афганистан, туристов возят по стране в сопровождении вооруженного конвоя талибов.

Ранее Путин охарактеризовал ситуацию в Афганистане как «очень сложную».