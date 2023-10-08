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Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в ФРГ

Шольц: в Германии усилена охрана израильских гособъектов и учреждений

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Brendan McDermid/Reuters

Германия будет усиленно охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на территории своей страны, заявил германский канцлер Олаф Шольц, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы усилили защиту еврейских и израильских объектов», — указал он.

Также политик осудил всех участников несогласованных митингов, приветствующих радикальные действия. В качестве примера он назвал демонстрацию в берлинском районе Нойкёльн.

По словам Шольца, ФРГ поддерживает право Израиля на самооборону и осуждает действия палестинских захватчиков. Он добавил, что поговорил об этом по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и анонсировал предстоящий разговор по обстановке в Израиле с президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном, а также с британским премьером Риши Сунаком.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.

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