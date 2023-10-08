В Израиле сообщили о перегрузке больниц на фоне войны с ХАМАС

Больницы на юге Израиля перегружены на фоне войны с ХАМАС. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

По данным издания, из-за высокой нагрузки мольницы в радиусе до 80 километров от сектора Газа не будут принимать плановых и амбулаторных пациентов до дальнейшего уведомления, и будут принимать пациентов только в экстренных случая. Кроме того, временно прекратили работу детские поликлиники. На фоне войны с ХАМАС глава Минздрава Израиля Моше Бар Симан Тов распорядился о запрете на выезд врачей за границу, отмене отпусков сотрудников системы здравоохранения и потребовал от глав больничных подразделений издать директивы о возвращении медицинских бригад, находящихся в настоящее время за границей, в Израиль.

До этого стало известно об эвакуации из 24 населенных пунктов на границе Израиля и сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.