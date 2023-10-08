Пенсионерка заложила квартиру, оформила кредиты и отдала мошенникам 5 млн рублей

В Колпино пожилая женщина пыталась заработать на инвестициях и потеряла пять миллионов рублей, доверившись аферистам. Об этом сообщает «78.ru».

72-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, пенсионерка рассказала, что увидела в сети рекламу инвестирования и зарегистрировалась на сайте.

После этого ей позвонил мужчина и убедил взять кредиты в разных банках на сумму 2,7 миллиона рублей, деньги женщина перевела на указанный аферистом счет. В середине июле те же мошенники снова позвонили пенсионерке и сообщили, что благодаря инвестициям она заработала 88 тысяч долларов, но, чтобы получить эти деньги, необходимо открыть онлайн-кошелек и перевести на него два миллиона рублей.

Петербурженка взяла кредит под залог квартиры и отдала деньги курьеру. Так и не получив выплаты по «инвестициям» она обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка подожгла челябинский военкомат по заданию мошенников.