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Пенсионерка заложила квартиру, оформила кредиты и отдала мошенникам 5 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге пенсионерка лишилась 5 млн рублей, поверив мошенникам

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Depositphotos

В Колпино пожилая женщина пыталась заработать на инвестициях и потеряла пять миллионов рублей, доверившись аферистам. Об этом сообщает «78.ru».

72-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, пенсионерка рассказала, что увидела в сети рекламу инвестирования и зарегистрировалась на сайте.

После этого ей позвонил мужчина и убедил взять кредиты в разных банках на сумму 2,7 миллиона рублей, деньги женщина перевела на указанный аферистом счет. В середине июле те же мошенники снова позвонили пенсионерке и сообщили, что благодаря инвестициям она заработала 88 тысяч долларов, но, чтобы получить эти деньги, необходимо открыть онлайн-кошелек и перевести на него два миллиона рублей.

Петербурженка взяла кредит под залог квартиры и отдала деньги курьеру. Так и не получив выплаты по «инвестициям» она обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка подожгла челябинский военкомат по заданию мошенников.

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