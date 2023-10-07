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В НАТО осудили атаки ХАМАС на Израиль

Представитель НАТО осудил атаку ХАМАС на Израиль и заявил о праве страны защищаться

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

НАТО осуждает атаки палестинского движения ХАМАС против Израиля, заявил представитель Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что страна вправе защищать себя.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Затем в приграничные районы Израиля вторглись палестинские радикалы ХАМАС.

В Израиле объявили чрезвычайное положение. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС.

ВВС Израиля нанесли удары по 21 военному объекту ХАМАС в секторе Газа.

Военное крыло ХАМАС, в свою очередь, объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Аксы». По их данным, в ходе операции в плен были захвачены около 35 израильских военных и поселенцев.

В Израиле сообщили о 22 погибших и 779 пострадавших. В ХАМАС заявили о 198 погибших палестинцев, передает The Times of Israel.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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