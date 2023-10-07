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В Новосибирске мать с ребенком преследовал незнакомец с отверткой в руках

В Новосибирске мужчина с отверткой погнался за женщиной с ребенком

Жительница Новосибирска заявила, что ее с ребенком в подъезде дома преследовал незнакомец, мужчина держал в руках отвертку. Об этом сообщается в группе «Родники 54» во «ВКонтакте».

По словам сибирячки, инцидент произошел в многоэтажке в новосибирском микрорайоне «Родники». Женщина вместе с маленьким сыном заходила в подъезд, когда за ними неожиданно бросился молодой мужчина в кепке и медицинской маске.

«Я в ужасе успела закрыть дверь на один оборот, буквально перед носом этого товарища. На что он агрессивно пнул нашу дверь. Мы живем на первом этаже, и, уже открывая входную дверь ключом, я обернулась и увидела, что этот подозрительным мужчина идет прямо на нас. Страх и ужас, который я испытала на тот момент, не передать словами», — поделилась жительница Новосибирска.

После инцидента напуганная женщина обратилась в полицию. В ГУ МВД Новосибирска сообщили, что проводят проверку произошедшего.

Ранее в центре Москвы мужчина напал с ножом на посетителя кафе.

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