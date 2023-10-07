Володин призвал россиян объединиться вокруг Путина в ответ на действия Запада

Ответом на действия США и ЕС, которые хотят развалить Россию, должна быть консолидация общества вокруг главы государства Владимира Путина. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, поздравляя президента РФ с днем рождения в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что Вашингтон и Брюссель желают развалить Российскую Федерацию, остановить ее развитие, поэтому пытаются наносить удары и по президенту.

«Мы все это должны понимать: наш ответ — консолидация общества вокруг Владимира Владимировича Путина», — заключил Володин.

Он также обратил внимание, что до прихода Владимира Путина к власти в стране были разруха и экономический упадок. Володин напомнил, что граждане были буквально брошены, а социальные обязательства перед ними никто не выполнял. Так что страна была на пороге очередного развала. В итоге Владимир Путин «спас Россию, сделал её сильной», заключил председатель Госдумы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже поздравил Владимира Путина. Белорусский глава отметил, что избранный Путиным жизненный путь является ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству.

Ранее стало известно, что Путин в свой день рождения 7 октября даст старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.