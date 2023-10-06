Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и вручил награды

Российская система образования выглядит весьма неплохо, но останавливаться мы не имеем права. Об этом на мероприятии, приуроченном ко Дню учителя, на котором отметили лучших педагогов региона, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор вручил знаки отличия Московской области, награды победителям профессиональных конкурсов «Учитель года Подмосковья - 2023» и «Воспитатель года Подмосковья -2023», а также губернаторские премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

«Рассчитывать на успех, двигаться вперед можем только тогда, когда работаем в команде, когда не боимся внедрять новые методики. Школа не только для того, чтобы нести все фундаментальное, традиционное в нашей стране, но еще и, чтобы учить детей чему-то новому, полезному, делать сильнее их, а значит и Россию. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу, за диалог, за то, что мы можем экспериментировать и не боимся экспериментов», — сказал он.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоено преподавателю истории школы №16 из Орехово-Зуева Дмитрию Лутовинову. В прошлом году он выиграл всероссийский конкурс и стал лучшим учителем страны.

Воспитательнице детского сада «Звездочка» из Дмитрова Дарье Глебовой объявлена благодарность губернатора – в конце сентября она выиграла всероссийский конкурс среди педагогов, занимающихся обучением дошколят.

Отмечается, что в ходе мероприятия были объявлены лучшие учитель и воспитатель Подмосковья 2023 года. Ими стали, соответственно, преподаватель русского языка и литературы СОШ №2 из Сергиева Посада Мария Базулина и инструктор по физической культуре детского сада №14 «Дельфинята» из Коломны Станислав Литвинов. Лауреаты получили премии по 500 тыс. рублей.

Напомним, конкурс «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» проводится в целях развития творческого потенциала педагогов и их поощрения. Ежегодно победители в каждой из 18 номинаций получают дипломы и премии по 300 тыс. рублей.