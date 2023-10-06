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Россияне рассказали, что нужно для развития карьеры

Россияне назвали опыт и усердие главными факторами для развития карьеры

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Shutterstock

Больше половины — 55% — россиян считают, что опыт работы — один из ключевых факторов развития карьеры. Это показало исследование «Работы.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте — трудолюбие и усердие (49%), а на третьем — уровень компетенции (41%).

38% опрошенных считают, что важно регулярно повышать квалификацию, а 35% ссылаются на личную мотивацию. Каждый третий (33%) респондент отмечает наличие полезных связей, чуть меньше (32%) указывают на хорошие отношения с начальством. По 27% участников опроса подчеркивают индивидуальные психологические особенности и условия труда в компании. Физическое здоровье отмечают 26% россиян, а в удачу верят 25% опрошенных.

Серьезных отличий в представлениях россиян разных возрастов о факторах успеха нет, однако можно отметить, что высокую мотивацию чаще других отмечали респонденты до 30 лет, тогда как опрошенные более старшего возраста говорили про уровень компетенций.

Ранее предприниматели назвали школьные предметы, которые больше всего помогли им в бизнесе.

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