Россияне рассказали, что нужно для развития карьеры

Больше половины — 55% — россиян считают, что опыт работы — один из ключевых факторов развития карьеры. Это показало исследование «Работы.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте — трудолюбие и усердие (49%), а на третьем — уровень компетенции (41%).

38% опрошенных считают, что важно регулярно повышать квалификацию, а 35% ссылаются на личную мотивацию. Каждый третий (33%) респондент отмечает наличие полезных связей, чуть меньше (32%) указывают на хорошие отношения с начальством. По 27% участников опроса подчеркивают индивидуальные психологические особенности и условия труда в компании. Физическое здоровье отмечают 26% россиян, а в удачу верят 25% опрошенных.

Серьезных отличий в представлениях россиян разных возрастов о факторах успеха нет, однако можно отметить, что высокую мотивацию чаще других отмечали респонденты до 30 лет, тогда как опрошенные более старшего возраста говорили про уровень компетенций.

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