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Доллар достиг 100 рублей

Доллар достиг 100 рублей на Мосбирже

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Shutterstock

Доллар превысил отметку в 100 рублей впервые с середины августа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным сайта, доллар на 17:29 мск составил 100,08 рубля.

В прошлый раз на отметке в 100 рублей американская валюта задерживалась 14 августа.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин высказал мнение, что уровень 100 рублей для курса доллара пока остается непреодолимым. По его мнению, вероятно, что у России получилось обеспечить баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением.

В свою очередь, аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев предположил, что при отмене послаблений на движение валюты курс рубля может укрепиться, и даже не исключено его возвращение к отметке 85 рублей за доллар.

Ранее в Госдуме заявили, что на новое ослабление рубля повлияли дисбаланс между экспортом и импортом, высокий внутренний спрос на доллар и евро, а также проблема с «дружественными валютами», которые России не очень нужны.

До этого в России оценили, как запрет экспорта бензина и дизеля влияет на курс рубля.

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