В Екатеринбурге задержан студент из Йемена, домогавшийся школьницы

В Екатеринбурге полицейские задержали студента, который домогался несовершеннолетней девочки на улице. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел 25 сентября, 16-летняя девочка возвращалась с занятий, когда к ней подбежал молодой человек и схватил за ягодицы. Школьница успела снять нападавшего на видео, ролик девочка разместила в социальных сетях.

4 октября сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать злоумышленника. Им оказался 21-летний студент из Йемена, который учится в Екатеринбурге на стоматолога.

«Ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство. Полиция проверяет его на аналогичные эпизоды. Сам студент все признал, очень извиняется перед девушкой», — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в Тюмени мужчину задержали за домогательства на территории школы.