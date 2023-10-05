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В Екатеринбурге задержан студент из Йемена, домогавшийся школьницы

«Е1»: в Екатеринбурге студент-иностранец домогался школьницы

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Екатеринбурге полицейские задержали студента, который домогался несовершеннолетней девочки на улице. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел 25 сентября, 16-летняя девочка возвращалась с занятий, когда к ней подбежал молодой человек и схватил за ягодицы. Школьница успела снять нападавшего на видео, ролик девочка разместила в социальных сетях.

4 октября сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать злоумышленника. Им оказался 21-летний студент из Йемена, который учится в Екатеринбурге на стоматолога.

«Ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство. Полиция проверяет его на аналогичные эпизоды. Сам студент все признал, очень извиняется перед девушкой», — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в Тюмени мужчину задержали за домогательства на территории школы.

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