В Днепропетровской области повреждения получил объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры и четыре линии электропередачи (ЛЭП) получили повреждения в городе Никополь Днепропетровской области на Украине. Об этом в своих социальных сетях проинформировал глава областного совета Николай Лукашук.

«Никополь… повреждены инфраструктурный объект и четыре линии электропередачи», — написал он.

При этом он не стал уточнять, какой именно инфраструктурный объект поврежден.

Также стало известно, что вечером 4 октября в Николаеве на юге Украины произошли взрывы. Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области не объявлялась.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

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