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На Украине прокуратура потребует у суда арестовать мэра Сум из-за коррупции

Прокуратура Украины будет требовать у суда арестовать мэра Сум из-за коррупции

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины намерена просить суд арестовать мэра города Сумы Александра Лысенко, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное», сославшись на заявление пресс-секретаря надзорного органа Ольгу Постолюк.

«Городскому голове Сум Александру Лысенко САП будет просить применить меру пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении.

В материале уточняется, что одновременно с этим прокуратура готова предложить альтернативную меру пресечения. Речь идет о внесении мэром залога в размере 10 млн гривен (более $270 тыс.).

3 октября сотрудники правоохранительных органов задержали мэра украинского города Сумы, а также руководителя местного департамента инфраструктуры. Как сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), чиновников взяли под стражу в момент получения взятки.

По данным спецслужб, глава населенного пункта вместе с сообщником «обложили данью» одну из городских компаний. Они хотели получить два млн гривен (более $54 тыс.) от предприятия, специализирующегося на вывозе мусора. В случае отказа чиновники пригрозили владельцам фирмы появлением искусственных препятствий для ведения их бизнеса.

Согласно имеющейся информации, Лысенко вместе с коллегой задержали во время получения одного из траншей. Размер взятки составил 1,4 млн гривен (порядка $38 тыс.).

Ранее сотрудники СБУ задержали депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Анатолия Гунько.

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