Украинец взорвал петарду во влагалище женщины и попытался выдать это за травму живота

В чешском городе Кожлани 35-летний украинец избил молдаванку, после чего взорвал петарду в ее влагалище. Об этом сообщает портал Krimi-Plzen.

Инцидент произошел в общежитии Кожлани, молодой мужчина в ходе ссоры избил гражданку Молдавии, он засунул ей во влагалище петарду и взорвал.

Вызывать пострадавшей «скорую» украинец не стал, он сам отвез ее в больницу и пытался убедить врачей в том, что девушка получила травмы в результате удара в живот.

Медики не поверили объяснениям и вызвали правоохранителей. Представители полиции Пльзеньского края подтвердили факт произошедшего, добавив, что в инциденте принимали участие еще двое иностранцев, детали произошедшего устанавливаются.

Изувеченная девушка получила серьезные травмы, врачи борются за ее жизнь.

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