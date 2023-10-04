Пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки и ранил девушку

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого жителя Щелково, который стрелял с балкона своей квартиры и ранил прохожую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

О стрельбе на улице Радиоцентр в Щелково в правоохранительные органы сообщили местные жители. Росгвардейцы, прибывшие на вызов, задержали нетрезвого молодого мужчину, который стрелял из травматического пистолета с балкона, ранение в ногу получила 19-летняя девушка.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Девушке оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.

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