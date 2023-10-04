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Полиция закончила проверку по факту избиения заключенного сыном Кадырова

Baza: МВД отказало в возбуждении дела об избиении заключенного сыном Кадырова

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Kadyrov_95/Telegram

МВД отказало в возбуждении уголовного дела по факту избиения заключенного СИЗО Никиты Журавеля 15-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом. Как сообщает Telegram-канал Baza, при этом полиция Грозного уже закончила проверку по факту избиения заключенного сыном Кадырова.

Это связано с тем, что Адам Кадыров еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Сообщается, что проверку по факту избиения в полиции Грозного начали 18 августа. Отмечается, что через три дня правозащитник Иван Матвеев попросил Следственный комитет возбудить дело на сотрудников СИЗО 1, которые впустили в камеру Журавеля Адама Кадырова и допустили избиение заключенного. В ответ правозащитнику сообщили о передаче дела на проверку в МВД, после чего тот обжаловал передачу проверки в прокуратуру.

Матвеев подчеркивает, что в данном случае присутствует явная коррупционная составляющая, что выливается в бездействие правоохранителей после преступления. Он заявил о намерении обратиться в ФСБ с требованием о проверке.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает 19-летнего арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов поддержал Адама Кадырова, избившего на видео Никиту Журавеля.

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