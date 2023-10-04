В Волгограде обыскали администратора Telegram-канала Moscow Calling

Правоохранители провели обыск на квартире у администратора Telegram-канала Moscow Calling Елены Пинчук в Волгограде. Об этом сообщает Telegram-канал »112».

Пинчук рассказала, что начала работать администратором канала около года назад и изначально считала, что это «технический, новостной» канал, а затем обнаружила, что ее взгляды с основателем Moscow Calling Куршином разнятся, поскольку «он видит будущее страны мрачно, с неизбежной гражданской войной». Пинчук подчеркнула, что ушла с канала сразу после того, как обнаружила это противоречие во взглядах, однако общаться с Куршином продолжила.

По словам женщины, находясь под домашним арестом, создатель этого Telegram-канал Андрей Куршин переписывался с ней с неизвестного номера и предложил продолжил вести канал, однако она отказалась.

1 сентября Куршин признал вину в дискредитации ВС РФ. Его задержали 30 августа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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