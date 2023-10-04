Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Волгограде обыскали администратора Telegram-канала Moscow Calling

«112»: в Волгограде обыскали дом администратора Telegram-канала Moscow Calling

Правоохранители провели обыск на квартире у администратора Telegram-канала Moscow Calling Елены Пинчук в Волгограде. Об этом сообщает Telegram-канал »112».

Пинчук рассказала, что начала работать администратором канала около года назад и изначально считала, что это «технический, новостной» канал, а затем обнаружила, что ее взгляды с основателем Moscow Calling Куршином разнятся, поскольку «он видит будущее страны мрачно, с неизбежной гражданской войной». Пинчук подчеркнула, что ушла с канала сразу после того, как обнаружила это противоречие во взглядах, однако общаться с Куршином продолжила.

По словам женщины, находясь под домашним арестом, создатель этого Telegram-канал Андрей Куршин переписывался с ней с неизвестного номера и предложил продолжил вести канал, однако она отказалась.

1 сентября Куршин признал вину в дискредитации ВС РФ. Его задержали 30 августа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий