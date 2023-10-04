В СПЧ назвали опасным явлением наем мигрантов в России

В России для компаний каждый год устанавливают квоты на число мигрантов, которых можно привлечь к работе. О том, в каких отраслях экономики не хватает российской рабочей силы и где мигранты не смогут трудоустроиться, «Парламентской газете» рассказал член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Так, по его словам, в ряде регионов России доля мигрантов в строительстве будет достигать 100%. Однако реальных обоснований в такой потребности нет и такие квоты устанавливают в интересах бизнеса, которому наем иностранной рабсилы позволяет уклоняться от уплаты налогов, отметил Кабанов.

«Это очень опасное явление, так как мы убиваем возможности восстановления нашего внутреннего рынка труда», — добавил он.

При этом в некоторых регионах мигранты не смогут работать на общественном транспорте, добывать золото, серебро и платину, по всей России — продавать лекарства в аптеках и любые товары в киосках, палатках или автофургонах. Кабанов уточнил, что подобные ограничения можно установить в общепите и в других отраслях, а также ввести ответственность для работодателей в этой части.

«Большинство мигрантов имеют низкий уровень компетенции, но высокий уровень агрессии и радикализма, что приводит к конфликтам. Наша основная задача — защитить интересы граждан, но в ряде регионов власти это задачу не решают», — заключил эксперт.

Накануне руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов говорил, что в России отмечается снижение количества мигрантов. Однако, по его словам, после этого страну ждет следующий этап — ожидается значительное увеличение их потока.

Ранее мигранты устроили драку в салоне маршрутки.