В Брянской области нашли беспилотник ВСУ, который нес на себе восемь снарядов

В Брянской области обнаружили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), который нес на себе восемь снарядов ВОГ-25. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В Брянской области обнаружен украинский беспилотник, который нес на себе сразу восемь боеприпасов,» — уточнили в сообщении.

По данным канала, БПЛА самолетного типа упал в поле в Стародубском районе. Его нашла местная жительница утром 3 октября. Она рассказала правоохранителям, что беспилотный летательный аппарат лежит в поле у села Ворчаны.

Прибывшие специалисты уничтожили на месте снаряды ВОГ-25. В сообщении отметили, что другой дрон сбросил взрывное устройство на вышку сотовой связи «Теле-2» в окрестностях села Лемешовка. В результате взрыва никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

4 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня несколько населенных пунктов региона.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.