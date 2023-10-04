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Мужчина напал на ребенка по дороге в школу в Якутии

В Якутии девятилетний мальчик отбился от напавшего на него незнакомца

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Pixabay

В Якутске третьеклассник подвергся нападению неизвестного мужчины по дороге в школу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Якутск Вечерний».

О произошедшем рассказала мать девятилетнего мальчика, по словам женщины, инцидент произошел днем 4 октября, ребенок шел в школу. Неожиданно на улице Байкалова к нему подошел мужчина, схватил школьника за рукав куртки и потянул за собой.

«Мальчик у нас сильный. Слава богу, отбился и убежал. Как я поняла, он пытался скрутить ему руку. Из-за этого порвал куртку в двух местах», — сообщила женщина.

Третьеклассник убежал в школу и оттуда позвонил родителям, отец пытался разыскать нападавшего самостоятельно, но не смог и обратился в полицию. Семья мальчика просит откликнуться свидетелей произошедшего.

Ранее под Новосибирском мужчины похитили ребенка с территории школы.

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