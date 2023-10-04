Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября

Каждый год 4 октября во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных (World Animal Day). Эта дата была выбрана не случайно, пишет РИА Новости, так как 4 октября 1226 года ушел из жизни святой Франциск Ассизский, который был известен своей заботой о страждущих и гонимых, а также считался покровителем животных.

Решение отмечать этот день было принято в 1931 году на международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, который проходил во Флоренции, Италия.

В России этот праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблемам сохранения животных, в том числе тех, которые находятся на грани исчезновения, отмечается с 2000 года.

На территории России обитает более 1,5 тысячи видов позвоночных животных, включая млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных и пресноводных рыб. В морях, омывающих Россию, обитает 1,5 тысячи видов морских рыб.

В России за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных, включая тура, степного тарпана и морскую корову. Однако на особо охраняемых природных территориях федерального значения живут почти 95% видов млекопитающих, 86% видов птиц и 93% видов амфибий, по данным Росзаповедцентра.

Наибольшее количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных сосредоточено на Кавказе, юге Сибири и Дальнего Востока.

В первую очередь в группу риска попадают животные, традиционно подвергающиеся истреблению в результате браконьерства.

Сейчас ведется активная работа по сохранению 13 видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения: амурский тигр, белый медведь, стерх, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, зубр, снежный барс, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, охотоморские популяции гренландского и серого китов.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.