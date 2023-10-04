В Москве ожидается мощный листопад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что дожди приведут к сильнейшему листопаду в Москве с пятницы, 6 октября, осадки сохранятся в выходные дни. Об этом сообщает ТАСС.

«С пятницы, когда пройдут дожди, листопад пойдет сильнейший. Очей очарование будет проходить, а унылая пора — наступать», — подчеркнул синоптик.

Он добавил, что в четверг, 5 октября, местами пройдет сильный дождь, уже в пятницу он станет более заметным. Осадки ожидаются и в выходные дни.

До этого Вильфанд заявил, что потепление до +18-20°C придет в Москву в среду, 4 октября. Но спешить радоваться не стоит, ведь это «лето на день» будет сопровождаться дождями, грозами и порывами ветра до 18 м/с.

Большие порывы ветра к тому же будут мешать всевозможным строительным работам, монтажным, предупредил Вильфанд. Так что и рабочим, и прохожим он посоветовал быть внимательными.

К тому же уже на этой неделе в Москве ожидаются первые снежинки, заявила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.