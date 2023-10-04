Детскую вакцину от ковида могут обновить

Согласно информации, предоставленной директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александром Гинцбургом агентству ТАСС, антигенный состав вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от шести до 11 лет может быть обновлен после завершения работы над актуализированными вакцинами семейства «Спутник».

Этический комитет Минздрава пришел к выводу, что необходимо сначала разработать взрослую вакцину с новым антигенным составом, затем вакцину для детей в возрасте от 12 до 17 лет, и только после этого приступить к разработке вакцины для детей от шести до 11 лет с обновленным антигенным составом. В настоящее время идет работа над разработкой взрослой вакцины и вакцины для старших детей, которая займет около 1,5 месяца.

В апреле стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики COVID-19 у детей.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых из Германии и США изучили иммунные реакции младенцев после заражения COVID-19 в первые месяцы жизни.

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