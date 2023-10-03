В МВД Британии назвали «экоидиотами» протестующих климатических активистов

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала протестующих против климатических изменений активистов «экоидиотами». Так она высказалась на ежегодном съезде Консервативной партии, пишет РИА Новости.

«На следующих выборах также будет вестись борьба по вопросу закона и порядка… между правительством консерваторов, которое хочет помочь обычным людям жить своей жизнью без препятствий, и Лейбористской партией, выражающей поддержку экоидиотам, которые блокируют наши дороги, мешают мамам отвозить детей в школу, мешают работникам добираться на работу и мешают машинам скорой помощи добираться до больниц», — заявила Браверман.

При этом она сказала, что юристы оппозиционной Лейбористской партии всячески помогают агрессивным экоактивистам, а многие просто финансируют их работу и, как следствие, их выходки.

А тем временем протесты экоактивистов довольно сильно ударяют по бюджету страны. Только за три месяца 2023 года — с апреля по июнь — стычки с протестующими обошлись британской казне в 9 млн фунтов стерлингов. Кроме того, в мае сотрудники лондонской полиции очень часто получали вызовы, связанные с протестами активистов экологического движения Just Stop Oil. Таким образом, за месяц они потеряли часы службы эквивалентом почти в 11 тысяч смен.

Активисты движения Just Stop Oil довольно агрессивно выступают за прекращение добычи нефти и газа, срывая большие мероприятия или нанося вред различным ценным вещам и произведениям искусства. Например, в апреле они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. В мае прервали финал чемпионата Англии по регби, который прошел в Лондоне.

Ранее экоактивисты Letzte Generation облили краской Брандербургские ворота в Берлине.