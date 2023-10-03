Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МВД Британии назвали «экоидиотами» протестующих климатических активистов

Глава МВД Британии Браверман назвала протестующих экоактивистов «экоидиотами»

close
100%
Martyn Wheatley/Global Look Press

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала протестующих против климатических изменений активистов «экоидиотами». Так она высказалась на ежегодном съезде Консервативной партии, пишет РИА Новости.

«На следующих выборах также будет вестись борьба по вопросу закона и порядка… между правительством консерваторов, которое хочет помочь обычным людям жить своей жизнью без препятствий, и Лейбористской партией, выражающей поддержку экоидиотам, которые блокируют наши дороги, мешают мамам отвозить детей в школу, мешают работникам добираться на работу и мешают машинам скорой помощи добираться до больниц», — заявила Браверман.

При этом она сказала, что юристы оппозиционной Лейбористской партии всячески помогают агрессивным экоактивистам, а многие просто финансируют их работу и, как следствие, их выходки.

А тем временем протесты экоактивистов довольно сильно ударяют по бюджету страны. Только за три месяца 2023 года — с апреля по июнь — стычки с протестующими обошлись британской казне в 9 млн фунтов стерлингов. Кроме того, в мае сотрудники лондонской полиции очень часто получали вызовы, связанные с протестами активистов экологического движения Just Stop Oil. Таким образом, за месяц они потеряли часы службы эквивалентом почти в 11 тысяч смен.

Активисты движения Just Stop Oil довольно агрессивно выступают за прекращение добычи нефти и газа, срывая большие мероприятия или нанося вред различным ценным вещам и произведениям искусства. Например, в апреле они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. В мае прервали финал чемпионата Англии по регби, который прошел в Лондоне.

Ранее экоактивисты Letzte Generation облили краской Брандербургские ворота в Берлине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий