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В Новосибирске женщина заявила, что муж избивает ее ребенка скалкой и выгоняет на холод

Глава СК обратил внимание на проверку истязавшего пасынка в Новосибирске мужчины

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Depositphotos

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с избиением ребенка в Новосибирске. Об этом сообщает ведомство в официальных соцсетях.

О произошедшем стало известно после того, как к правоохранителям обратилась мать 12-летнего мальчика. По словам женщины, отчим бил мальчика скалкой и выставлял на холод. Происходило ли это на регулярной основе, не уточняется.

Следователи инициировали проверку, после которой применят необходимые меры. Со своей стороны, Бастрыкин поручил главе управления ведомства по региону доложить о ходе процессуальной проверки по этому случаю.

Ранее в Краснодаре задержали мужчину, который избил четырехлетнего пасынка.

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