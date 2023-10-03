В Новосибирске женщина заявила, что муж избивает ее ребенка скалкой и выгоняет на холод

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с избиением ребенка в Новосибирске. Об этом сообщает ведомство в официальных соцсетях.

О произошедшем стало известно после того, как к правоохранителям обратилась мать 12-летнего мальчика. По словам женщины, отчим бил мальчика скалкой и выставлял на холод. Происходило ли это на регулярной основе, не уточняется.

Следователи инициировали проверку, после которой применят необходимые меры. Со своей стороны, Бастрыкин поручил главе управления ведомства по региону доложить о ходе процессуальной проверки по этому случаю.

Ранее в Краснодаре задержали мужчину, который избил четырехлетнего пасынка.