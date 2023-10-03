Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО вновь уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Головино», — написал глава региона.

Гладков обратил внимание, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Он отметил, что в данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

1 октября Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Белгородом.

Накануне губернатор Белгородской области рассказал, что сбиты воздушные цели на подлете к Белгороду.

30 сентября стало известно, что Белгородскую область вновь атаковали украинские дроны, которые несли снаряды.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.