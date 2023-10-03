Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: ПВО ВС РФ сбила украинский БПЛА над Головиным

close
100%
Shutterstock

Российские средства ПВО вновь уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Головино», — написал глава региона.

Гладков обратил внимание, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Он отметил, что в данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

1 октября Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Белгородом.

Накануне губернатор Белгородской области рассказал, что сбиты воздушные цели на подлете к Белгороду.

30 сентября стало известно, что Белгородскую область вновь атаковали украинские дроны, которые несли снаряды.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий