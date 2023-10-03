В Германии сотрудник музея воровал картины и продавал их на аукционе

В Германии сотрудник музея продавал на аукционах оригинальные картины художников, заменяя их на выставке копиями, пишет Art News.

Как пишут СМИ, под следствие попал 30-летний сотрудник Немецкого музея в Мюнхене. Полицейским известно о как минимум четырех эпизодах кражи, совершенных мужчиной. Сообщается, что мужчина воровал оригиналы картин и продавал их на аукционах, заявляя, что они перешли к нему по наследству от прабабушки.

Полученные деньги немец тратил на себя, совершая дорогие покупки.

«Обвиняемый воспользовался возможностью получить доступ к складским помещениям и продал культурные ценности, чтобы обеспечить себе высокий уровень жизни и хвастаться этим», — говорится в заявлении прокуратуры.

Достоверно известно, что мужчина продал картины художников Эдуарда фон Грюцнера и Франца фон Дефреггера. После разбирательств суд не стал наказывать мужчину лишением свободы, приговорив его к 21 месяцу условно. Кроме того, ему придется заплатить музею $64 тысячи.

Ранее стало известно, что шотландка за 6 лет украла на работе $1,8 млн и потратила их на роскошную жизнь.