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В Германии сотрудник музея воровал картины и продавал их на аукционе

Art News: сотрудник музея из Германии продавал на аукционе оригиналы картин

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Shutterstock

В Германии сотрудник музея продавал на аукционах оригинальные картины художников, заменяя их на выставке копиями, пишет Art News.

Как пишут СМИ, под следствие попал 30-летний сотрудник Немецкого музея в Мюнхене. Полицейским известно о как минимум четырех эпизодах кражи, совершенных мужчиной. Сообщается, что мужчина воровал оригиналы картин и продавал их на аукционах, заявляя, что они перешли к нему по наследству от прабабушки.

Полученные деньги немец тратил на себя, совершая дорогие покупки.

«Обвиняемый воспользовался возможностью получить доступ к складским помещениям и продал культурные ценности, чтобы обеспечить себе высокий уровень жизни и хвастаться этим», — говорится в заявлении прокуратуры.

Достоверно известно, что мужчина продал картины художников Эдуарда фон Грюцнера и Франца фон Дефреггера. После разбирательств суд не стал наказывать мужчину лишением свободы, приговорив его к 21 месяцу условно. Кроме того, ему придется заплатить музею $64 тысячи.

Ранее стало известно, что шотландка за 6 лет украла на работе $1,8 млн и потратила их на роскошную жизнь.

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