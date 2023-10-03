Заместителя директора реутовской школы обвинили в домогательствах

В Подмосковье задержан заместитель директора по безопасности одной из общеобразовательных школ, мужчину обвиняют в домогательствах к ученице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей девочки, по словам женщины, в конце сентября 54-летний сотрудник школы предложил подвезти ее 10-летнюю дочь до дома. Возле подъезда мужчина начал домогаться ребенка и поцеловал.

Девочка рассказала о произошедшем матери, та немедленно написала заявление в полицию. В отношении жителя Реутова возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, мужчина задержан, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее якутский врач-педофил получил 18 лет колонии за изнасилование ребенка.