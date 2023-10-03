Отец разбил голову трехмесячной дочери из-за плача

В селе Баган отец с умственной отсталостью избил свою трехмесячную дочь, мужчина несколько раз ударил ребенка о спинку дивана. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мужчина остался дома со своей трехмесячной дочерью, 24-летний отец не справлялся с капризами ребенка. Девочка постоянно плакала, а он не мог ее успокоить, в какой-то момент мужчина взял ребенка на руки и начал с силой бить о деревянный подлокотник дивана.

Младенца госпитализировали, у девочки диагностированы отек мозга и черепно-мозговая травма. По данным Shot, мужчина — инвалид второй группы, он страдает умственной отсталостью в легкой степени.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Курганинске мать избила дочь и вышвырнула ее в подъезд.