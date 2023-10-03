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России предрекли скорый наплыв мигрантов

Экономист Колташов предрек скорый наплыв мигрантов в Россию

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Алексей Майшев/РИА Новости

В России отмечается снижение количества мигрантов. Однако после этого страну ждет следующий этап – ожидается значительное увеличение их потока, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«На следующем этапе поток снова увеличится и будет включать и иметь более семейный характер, как это было в 2014 году, когда рубль коллапсировал впервые за долгое время и был по-настоящему сильный отток мигрантов», – убежден эксперт.

Возвращение мигрантов тогда было связано с тем, что за ослаблением рубля начались проблемы в экономиках стран Центральной и Средней Азии, из-за чего работа в России снова стала привлекательнее, отметил Колташов.

Такую волнообразную ситуацию он назвал обычным процессом, отметив, что пока Россия находится в точке, когда прежняя волна прошла, а новая еще не прибыла. «Такое мы уже наблюдали и знаем, что должно произойти дальше», – добавил Колташов.

Напомним, накануне стало известно, что за первые шесть месяцев этого года в Россию въехало на 50 тыс. меньше мигрантов, чем годом ранее. количество зарегистрированных долгосрочных прибытий мигрантов снизилось с 333 тыс. до 282 тыс. человек. Эту ситуацию связывают с ослаблением рубля и снижением доходов мигрантов в переводе на родную валюту.

Ранее в России предложили заменить мигрантов из Средней Азии на рабочих из Северной Кореи.

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