Мужчина напал на двух детей с бейсбольной битой во дворе дома

В ЖК «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде неизвестный мужчина напал на двух детей во дворе дома. Об этом сообщается в группе «ДТП и происшествия Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 2 октября и попал на записи камер видеонаблюдения, на кадрах ролика мужчина с предметом, похожим на бейсбольную биту, завернутую в бумагу выходит из лифта. Он выбегает во двор, где догоняет двух детей, катающихся на велосипедах, и наносит одному из них несколько ударов.

Причины нападения незнакомца неизвестны, родители пострадавших подростков обратились в правоохранительные органы и просят свидетелей происшествия откликнуться.

Ранее двое мужчин напали на восьмилетнего мальчика, чтобы отомстить его старшему брату.