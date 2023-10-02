Во Владимирской области женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за танец на Вечном огне

Суд вынес приговор в отношении жительницы Владимирской области, которая танцевала на мемориале Победы. Об этом https://vk.com/33rs0014?w=wall-217480034_72сообщает Муромский городской суд.

Инцидент произошел в сентябре. На своей странице во «ВКонтакте» женщина опубликовала видео, где она танцует на мемориале Победы «Неизвестному солдату. Вечный огонь».

«В ходе рассмотрения дела гражданка признала вину, в содеянном раскаялась», — сообщается в публикации.

Жительницу Мурома обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. При назначении наказания суд учел то, что у женщины есть ребенок. Помимо этого, подсудимая принесла извинения в соцсетях.

Ранее в Эстонии мужчина получил штраф €500 за наклейку «Я – русский».