Подразделения «Южной» группировки российских войск отразили три атаки штурмовых групп со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, столкновения были в районах Красногоровки, Невельского и Андреевки Донецкой народной республики.

В ведомстве заявили, что всего за сутки на Донецком направлении противник лишился двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». К тому же украинская сторона потеряла 180 военнослужащих.

В Минобороны тоже рассказали, как западные группировки российских военных ударили по четырем бригадам ВСУ на Купянском направлении. Там противник потерял до 65 человек. Вместе с этим российские военные уничтожили два вражеских автомобиля, гаубицу М109 «Паладин» и артиллерийскую систему М777, отметили в ведомстве.

Всего, по подсчетам Минобороны, с начала СВО противники РФ потеряли 483 самолета, 250 вертолетов, 7359 беспилотных летательных аппаратов. Из наземного ВСУ лишились 439 зенитных ракетных комплексов, 12266 танков, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6623 орудия полевой артиллерии и минометов. Еще ВСУ потеряли 13700 единиц специальной военной автомобильной техники.

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