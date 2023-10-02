Шотландка за 6 лет украла на работе $1,8 млн и потратила их на роскошную жизнь

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В Шотландии посадили в тюрьму женщину, которая украла на работе $1,8 млн, пишет Daily Record. Эти деньги она потратила на дорогие покупки и роскошную жизнь.

Как пишут СМИ, 55-летняя Колин Мюрхед в течение шести лет воровала деньги на работе и тратила их на отдых, покупку автомобилей и дорогих вещей. Когда преступную схему шотландки раскрыли, она написала письмо коллеге и сообщила о своем поступке.

«Пожалуйста, не думай обо мне плохо», — говорилось в тексте письма.

Колин признала вину в суде и рассказала, что создавала фальшивые счета, на которые переводила деньги фирмы. Учитывая раскаяние женщины, суд приговорил ее к трем годам и четырем месяцам тюрьмы.

«Раньше она была законопослушным гражданином», — добавил адвокат шотландки на суде.

Кроме того, Колин принесла извинения владельцам компании. Сообщается, что все незаконно нажитое имущество Мюрхед так же будет конфисковано.

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